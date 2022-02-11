Скопье, 12 февраля, 2022, 00:09 — ИА Регнум. Черногория и Северная Македония призвали своих граждан не планировать поездки на Украину или покинуть эту страну как можно скорее, если они уже в ней находятся. Об этом 11 февраля сообщили региональные СМИ.

Муллагалиев Даниль ИА REGNUM Флаг Украины

«Мы призываем всех граждан Северной Македонии, которые планируют визит на Украину, пересмотреть свои планы. Все наши граждане, которые в данный момент находятся на Украине, должны, при возможности, покинуть эту страну в кратчайшие сроки», — процитировало агентство «Бета» сообщение МИД Северной Македонии.

Тем временем МИД Черногории призвал своих граждан, которые находятся в данный момент на Украине, рассмотреть возможность срочного выезда с территории этого государства. В качестве причины приводится «растущее напряжение и невозможность прогнозирования ситуации в сфере безопасности».

Напомним, что Черногория и Северная Македония являются членами НАТО.