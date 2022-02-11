Лестер, Великобритания, , 23:59 — REGNUM 24-летний центральный полузащитник «Лестер Сити» и сборной Бельгии по футболу Юри Тилеманс отклонил предложение английского клуба о продлении контракта. Об этом 11 февраля сообщил журналист Фабрицио Романо.

Юри Тилеманс Кирилл Венедиктов

Ранее сообщалось, что «Лестер Сити» готов отпустить Юри Тилеманса следующим летом в «Манчестер Юнайтед», если поступит предложение в размере 40 миллионов евро.

Тилеманс выступает за «Лестер Сити» с 8 июля 2019 года после перехода из «Монако» за 45 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость бельгийского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 55 миллионов евро. Текущее соглашение Тилеманса с «лисами» рассчитано до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне бельгийский полузащитник принял участие в семнадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.