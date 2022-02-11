Вашингтон, 11 февраля, 2022, 23:56 — ИА Регнум. Более 160 тыс. геймеров, купивших онлайн-игру Battlefield 2042 на различных платформах, подписали петицию, в которой они обратились к компании Electronic Arts (EA) с просьбой вернуть им деньги. Об этом 11 февраля сообщает портал Kotaku.

Скриншот с YouTube Battlefield 2042

Петиция была размещена на портале Change.org около четырёх недель назад и изначально не привлекла особого внимания, но в последние несколько дней резко стала резко набирать популярность. Администрация портала заявила, что, таким образом, это делает её ее одной из самых крупных и популярных петиций года. Стоит отметить, что в тексте петиции автор заявил, что если она наберёт больше 50 тыс. голосов, то он свяжется с юристами для составления коллективного иска против Electronic Arts.

Издание предположило, что, скорее всего, геймеры решили поддержать инициативу после того, как EA и студия DICE объявили о задержке выпуска нового контента для Battlefield 2042. EA, в частности, сообщила, что онлайн-игра не получит существенных обновлений до лета 2022 года. Пока ни EA, ни Dice не прокомментировали инициативу.

Напомним, релиз Battlefield 2042 состоялся 19 ноября 2021 года. Многие поклонники франшизы после выхода игры обрушились с критикой на разработчиков из-за присутствия в ней большого количества ошибок. Они также обратили внимание авторов игры, что некоторые созданные ими механики плохо работают и являются причинами проблем игрового процесса.