Барселона, Испания, 11 февраля, 2022, 23:34 — ИА Регнум. 26-летний испанский фланговый нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре, выступающий за каталонскую «Барселону» на правах аренды, пропустил последнюю тренировку «сине-гранатовых». Об этом сообщили на официальном сайте «Барселоны».

«Барселона»

Также сообщается, что причиной отсутствия Траоре на последней тренировке стали проблемы футболиста с желудком.

За «Барселону» Траоре дебютировал 6 февраля в матче с мадридским «Атлетико» (4:2). В игре с «матрасниками» испанец отметился одной результативной передачей.

Адама Траоре перешел в «Вулверхэмптон» 8 августа 2018 года из «Мидлсбро» за 20 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость флангового нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 28 миллионов евро.