Токио, 11 февраля, 2022, 23:30 — ИА Регнум. Компания Nippon Ichi Software объявила, что её необычная игра Disgaea 6: Defiance of Destiny, ранее вышедшая в США на портативной консоли Switch, появится на консолях PlayStation и ПК. Об этом 11 февраля сообщает портал Game Informer.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Подразделение Nippon Ichi Software America отметило, что релизы версий игры на упомянутых платформах состоится в США летом 2022 года. В набор войдёт не только оригинальная Disgaea 6: Defiance of Destiny, но и все персонажи и косметические дополнения, которые игра получила в рамках сезонного абонемента.

Для справки: Disgaea 6: Defiance of Destiny является первой игрой серии, выполненной не в спрайтовой графике, а в 3D. Отметим, что в Японии на консоли PlayStation 4 она вышла 28 января 2021 года.