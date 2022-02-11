Приштина, , 23:39 — REGNUM Назначение Стюарта Пича на должность спецпредставителя Великобритании по Западным Балканам нельзя назвать возвращением Британии в регион, так как эта страна на Балканах беспрерывно присутствует уже 300 лет. Такое мнение высказал сотрудник Института европейских исследований (Белград) Александр Гайич 11 февраля в интервью косовским СМИ.

Балканы

«И раньше британское влияние ощущалось на Балканах — до и во время развала Югославии, а также после 2000 года. Назначением спецпредставителя Британия всего лишь формально обозначила свое присутствие», — заявил Гайич в интервью порталу «Косово онлайн».

По словам эксперта, Великобритания сыграла большую роль в реализации плана отделения Косово от Сербии. Гайич также напомнил, что эта страна по традиции занимается сдерживанием России на Балканах, но также не желает, чтобы в регионе усиливалось влияние Германии. Эксперт считает, что цель Лондона — обеспечить доминирующую роль США и Великобритании в балканском регионе.

Напомним, что недавно Стюарт Пич посетил Белград и Приштину. В Белграде он встретился с президентом Сербии Александром Вучичем, премьер-министром Анной Брнабич, а также с патриархом Сербским Порфирием.