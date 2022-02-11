Приштина, Сербия, 11 февраля, 2022, 23:27 — ИА Регнум. Министр юстиции Косово Альбулена Хаджиу 11 февраля выступила на заседании парламента с заявлением о том, что оппозиция три раза подряд отказалась идти на сотрудничество с правительством и вступить в дискуссию по вопросу о веттинге (проверке чиновников на связи с преступностью и вовлеченность в коррупцию).

Vetevendosje.org] Альбулена Хаджиу

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Хаджиу заявила, что министерство поддерживает связь с Венецианской комиссией и следует ее рекомендациям при составлении законопроекта о веттинге.

По словам Хаджиу, веттинг является вакциной для общества и системы правосудия.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, что для проведения веттинга в Косово необходимо внесение поправок в Конституцию, что невозможно без поддержки двух третей депутатов парламента.