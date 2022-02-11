Лондон, 11 февраля 2022, 23:21 — REGNUM Совместные треки британских электронных музыкантов Four Tet (Киран Хейден) и Burial (Уильям Бивен) Nova и Moth получили официальный релиз на цифровых платформах. Об этом 11 февраля рассказал портал The Line Of Best Fit.
Композиция Moth была изначально выпущена в 2009 году ограниченным тиражом на виниле, а Nova появилась в 2012 году, но теперь оба совместных трека стали впервые доступны на стриминговых сервисах.
https://www.instagram.com/p/CZw1s42g5TG/
Four Tet написал о релизе песен в своем Instagram-аккаунте: «Два лучших трека, в которых я когда-либо участвовал. Moth был сделан в Лондоне, а Nova — в Бруклине».
Ранее на этой неделе три альбома Four Tet — Pause, Rounds и Everything Ecstatic — вернулись на потоковые сервисы впервые с ноября на фоне его продолжающейся судебной тяжбы с лейблом Domino.
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