Лондон, 11 февраля, 2022, 23:21 — ИА Регнум. Совместные треки британских электронных музыкантов Four Tet (Киран Хейден) и Burial (Уильям Бивен) Nova и Moth получили официальный релиз на цифровых платформах. Об этом 11 февраля рассказал портал The Line Of Best Fit.

Композиция Moth была изначально выпущена в 2009 году ограниченным тиражом на виниле, а Nova появилась в 2012 году, но теперь оба совместных трека стали впервые доступны на стриминговых сервисах.

Four Tet написал о релизе песен в своем Instagram-аккаунте: «Два лучших трека, в которых я когда-либо участвовал. Moth был сделан в Лондоне, а Nova — в Бруклине».

Ранее на этой неделе три альбома Four Tet — Pause, Rounds и Everything Ecstatic — вернулись на потоковые сервисы впервые с ноября на фоне его продолжающейся судебной тяжбы с лейблом Domino.