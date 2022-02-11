Афины , , 23:17 — REGNUM 54-летний уругвайский специалист Густаво Пойет, выступавший ранее за лондонские «Челси» и «Тоттенхэм», возглавил сборную Греции по футболу. Об этом сообщили на официальном сайте национальной команды.

Контракт Пойета с Греческой федерацией футбола рассчитано до лета 2023 года с опцией продления до конца чемпионата Европы 2024 года по футболу.

Последние три года основную команду сборной Греции возглавлял нидерландский специалист Джон ван «т Схип, который был отправлен в отставку после невыхода сборной на чемпионат мира 2022 года.

Ранее Густаво Пойет возглавлял «Сандерлент», АЕК, «Бетис» и «Бордо». В предыдущем сезоне Пойет возглавлял чилийский «Университад Католика».