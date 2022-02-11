Лос-Анджелес, США, , 23:15 — REGNUM Кинокомпания Paramount Pictures запустила в производство фильм про жизнь и творчество Боба Марли, главную роль в котором исполнит Кингсли Бен-Адир («Одна ночь в Майами», сериал OA). Об этом 11 февраля сообщает портал Deadline.

Боб Марли Официальный Instagram-аккаунт Боба Марли

Снимать картину будет режиссёр Рейнальдо Маркус Грин, в 2021 году выпустивший на большие экраны спортивную драму «Король Ричард» с Уиллом Смитом, которая получила шесть номинаций на «Оскар».

В качестве сценариста проекта выступит Зак Бэйлин, также работавший над «Королём Ричардом» и номинированный на «Оскар» в категории «Лучший оригинальный сценарий». Должности продюсеров проекта займут Зигги Марли, Рита Марли, Седелла Марли, а также Роберт Тейтель («Пища для души»).

Напомним, Боб Марли ушёл из жизни в 1981 году в возрасте 36 лет, причиной смерти музыканта стало онкологическое заболевание. Его альбом «Legend» был продан в США в количестве 12 млн копий и считается самым успешным регги-альбомом в истории.