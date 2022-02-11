Ла-Пас, 11 февраля, 2022, 23:37 — ИА Регнум. Суд в отношении бывшей исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес, который должен был состояться 10 февраля, перенесён. Об этом сообщает венесуэльское новостное агентство El Universal.

Эво Моралес

Жанин Аньес обвиняют в организации государственного переворота и свержении бывшего президента Эво Моралеса. По версии обвинения, она незаконно заняла пост президента в ноябре 2019 года после отставки Моралеса на фоне массовых протестов из-за подтасовки голосов на выборах. Помимо неё фигурантами дела являются ещё восемь обвиняемых в причастности к перевороту военных.

54-летний правый политик находится в заключении уже 11 месяцев. В среду, 9 февраля, она объявила голодовку.

Аньес исполняла обязанности президента до 2020 года. По ее словам, она «приняла пост президента Боливии, не прося об этом, не требуя этого, а тем более не ожидая этого… с единственной миссией — назначить выборы и успокоить страну в период потрясений». Так заявила Аньес в открытом письме, опубликованном 8 февраля, которое она подписала как «политзаключенная».

Адвокат политика требует проведения очного судебного разбирательства и присутствия свидетелей обвинения на слушаниях, поскольку в прокуратуре заявили, что представят показания в письменном виде. Это не позволит ни судьям, ни защитникам задавать вопросы свидетелям.

В 2021 году Жанин Аньес была финалистом премии Сахарова «За свободу мысли», но в итоге премию присудили российскому блогеру Алексею Навальному.