Барселона, Испания, 11 февраля, 2022, 23:05 — ИА Регнум. Руководство каталонской «Барселоны» ищет замену для 29-летнего голкипера сборной Германии по футболу Марка-Андре тер Штегена. Об этом 11 февраля сообщило испанское издание Mundo Deportivo.

Clément Bucco-Lechat Марк-Андре тер Штеген

Также сообщается, что руководство «сине-гранатовых» больше не рассчитывает на бразильского вратаря Нето, который ближайшим летом может покинуть каталонский клуб.

В текущем сезоне испанской Примеры 2021/22 Марк-Андре тер Штеген принял участие в двадцати турах, в которых пропустил 22 мяча. Пять матчей немецкий вратарь отстоял «на ноль».

Тер Штеген выступает за «Барселону» с 1 июля 2014 года после перехода из менхенгладбахской «Боруссии» за 12 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость вратаря, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 45 миллионов евро.