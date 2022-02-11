Вашингтон, 11 февраля, 2022, 22:55 — ИА Регнум. В 2021 году мошенники украли у жителей США криптовалюты на сумму около $139 млн, согласно отчёту Федеральной торговой комиссии США (FTC). Об этом 11 февраля сообщает портал Mashable.

Иван Шилов ИА REGNUM Криптовалюта

Ведомство отмечает в документе, опубликованном перед празднованием Дня святого Валентина, что «стремительно» растёт доля случаев так называемых «романтических мошенничеств».

«В 2021 году заявленные убытки от романтических мошенников выросли почти на 80% по сравнению с 2020 годом, а общая сумма потерь за последние пять лет достигла $1,3 млрд», — отметило FTC, добавив, что люди, отправившие злоумышленникам средства в криптовалюте, «потеряли в общей сложности $139 млн», что больше, чем во всех случаях других способов платежей.

Напомним, в январе 2022 года агентство Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Chainalysis сообщило, что в 2021 году преступники получили от операций с криптовалютами более $14 млрд. Аналитики отметили, что в 2020 году эта сумма составила $7,8 млрд.