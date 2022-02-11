Вашингтон, 11 февраля, 2022, 23:52 — ИА Регнум. Американский дуэт 88GLAM представил новый видеоклип Want To. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале коллектива 11 февраля.

Скриншот YouTube 88GLAM

По сюжету клипа музыканты попадают на карибский остров, загадочные локации которого изучают впоследствии. Эта работа стала первым опубликованным видеороликом дуэта в 2022 году.

Напомним, что в 2022 году 88GLAM планируют выпустить новый альбом. Пластинка станет вторым полноформатный проектом в дискографии дуэта.