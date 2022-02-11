Рим, , 22:55 — REGNUM Самым богатым из лидеров политических партий Италии является глава леволиберальной Демократической партии Энрико Летта, сообщают национальные СМИ в пятницу, 11 февраля, со ссылкой на опубликованные декларации политиков и чиновников.

Энрико Летта (сс) Chatham House

Летта в 2021 году заработал более 600 тысяч евро, еще один экс-премьер Италии Маттео Ренци (лидер леволиберальной «Живой Италии») — почти 500 тысяч евро.

Правоконсерваторы остались далеко позади: годовой доход лидера «Братьев Италии» Джорджи Мелони составил 127 тысяч евро, лидера «Лиги» Маттео Сальвини — 92 тысячи евро.