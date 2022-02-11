Приштина, Сербия, 11 февраля, 2022, 23:08 — ИА Регнум. Специальный представитель Великобритании на Западных Балканах Стюарт Пич 10 февраля провел встречу с президентом Косово Вьосой Османи в Приштине.

Msb.gov.tr Стьюарт Пич и Хулуси Акар

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, встреча прошла за закрытыми дверями, журналистам разрешили лишь делать фото политиков. После Османи Пич побеседовал с премьер-министром Косово Альбином Курти.

Напомним, ранее член Палаты лордов британского парламента Арминка Хелич провела видео-конференцию с Курти в ходе которой заявила, что мира на Балканах не будет, пока Косово независимо, объясняя это тем, что Россия и Сербия не смирятся с этим.

На прошлой неделе Стюарт Пич нанес визит в Северную Македонию.