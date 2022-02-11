Лондон, 11 февраля, 2022, 22:53 — ИА Регнум. Британская инди-рок группа Foals вернулась с первым синглом в 2022 году под названием 2am, который войдет в их предстоящий альбом Life Is Yours. Об этом 11 февраля рассказал портал NME.

The Line Of Best Fit Группа Foals

2am — это первый новый материал Foals с момента выхода сингла Wake Me Up в ноябре 2021 года. По словам фронтмена Янниса Филиппакиса, это «одна из самых попсовых песен, которые мы когда-либо писали».

Филиппакис также добавил: «Она о деструктивном поведении, с которым, я думаю, многие люди могут иметь дело, и, конечно, это выражение того, с чем я борюсь. Есть что-то катарсическое в том, чтобы выразить эти чувства под эту бодрую музыку, которая несет в себе чувство освобождения и надежду на разрешение проблем».

Новая песня спродюсирована Джоном Хиллом (работал с Florence + The Machine, Cage The Elephant) и Дэном Кэри (работал с Tame Impala, Fontaines D.C.) и была записана во время в студии Real World Studios в городе Бат и студии Кэри на юге Лондона.