Вашингтон, , 22:52 — REGNUM В течение суток, максимум — двух американским гражданам следует уехать с Украины. Если России нападёт на Украину, эвакуировать никого уже не получится, сообщил 11 февраля журналистам советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Джейк Салливан

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Повторив заявления американского президента Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена о том, что на Украине становится опасно, Салливан уточнил:

«Всем американцам, оставшимся на Украине, следует уехать как можно скорее — в ближайшие 24−48 часов».

Он также заявил, что если Россия нападёт на Украину, то, вероятно, ожидаются ракетные и бомбовые удары, «которые могут убить мирных жителей, независимо от их национальности».

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