Рим, 11 февраля, 2022, 22:49 — ИА Регнум. В числе основных рисков роста экономики Италии — увеличение стоимости энергоресурсов, рост инфляции и «геополитическая напряженность», заявил премьер-министр Марио Драги на пресс-конференции в пятницу, 11 февраля.

European Parliament Марио Драги

Указанная «напряженность», по словам Драги, «может родиться в ближайшие — надеемся — месяцы или, может быть, недели».

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла десятки миллиардов евроиз-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизилсяна 8,9%, а госдолг вырос более чем на 20% ВВП, превысив отметку 155% ВВП.

Число безработных выросло более чем на миллион, в основном это граждане с временными и «серыми» контрактами, занятые в сферах туризма, общественного питания, торговли. В апреле 2021 года Италия подала заявку на получение «восстановительных» грантов и кредитов ЕС, она была утверждена летом 2021 года. Средства (191 млрд евро, в том числе 122 млрд евро кредитов) должны поступать частями до 2026 года включительно. В 2021 году восстановительный рост ВВП составил 6,5%.