Белград, 11 февраля, 2022, 23:04 — ИА Регнум. Сербия сама определяет свою внешнюю политику, и поэтому США не настаивают, что Белграду нужно выбирать между двумя сторонами. Однако при этом они надеются, что он этого в итоге это сделает. Об этом заявил уходящий посол США в Сербии Энтони Годфри 11 февраля в интервью сербским СМИ.

Mod.gov.rs Энтони Годфри

«Сербия — хозяйка своей внешней политики. Мы не настаиваем на том, чтобы Сербия приняла решение, мы ее поддерживаем в том, чтобы она этого сделала и приблизилась цели, а это окончательное вступление в ЕС», — заявил Годфри в эфире телеканала РТС.

Годфри отметил, что США придерживаются четкой позиции по поводу того, что без «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной путь Сербии в ЕС заказан.

США считают, что долгосрочных договоренностей можно достичь через взаимное признание, но к этому должны прийти сами стороны — соглашение нельзя навязывать извне.

Напомним, что одним из условий для принятия Сербии в Евросоюз является решение косовского вопроса. В соответствии с международным правом и резолюцией 1244 СБ ООН Косово является частью Сербии. США и большинство стран ЕС признали односторонне провозглашенную в 2008 году независимость Косово.