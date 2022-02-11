Рим, , 22:45 — REGNUM В ближайшее время власти Италии примут дополнительные решения о выделении средств на борьбу с ростом энерготарифов, заявил в пятницу, 11 февраля, министр экономики Даниэле Франко.

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Граждане, особенно из небогатых семей, не должны «терять покупательную способность», а предприятия — «конкурентоспособность», отметил министр.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время из бюджета страны на эти цели будет выделено от 5 до 7 млн евро.

За год с начала 2021 года стоимость газа для потребителей Италии выросла почти вдвое (с 70 центов до 1,37 евро за кубометр), стоимость электричества — более чем в два раза (с 20 до 46 центов за кВт/ч). Большую часть используемой энергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века после нескольких референдумов.