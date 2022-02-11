Оттава, 11 февраля, 2022, 23:51 — ИА Регнум. В преддверии Супербоула-2022 канадский рэпер Drake (Обри Дрейк Грэм) сделал крупную денежную ставку. Информацию об приводит издание HipHopDX 11 февраля.

The Come Up Show Рэпер Дрейк

Так, музыкант в общей сложности поставил около $1,3 млн на предстоящее спортивное событие. Также канадец отметил, что будет поддерживать команду Los Angeles Rams.

Напомним, что Супербоул-2022 состоится в Лос-Анджелесе (США) 14 февраля 2022 года. В перерыве спортивного мероприятия запланированы выступления различных популярных музыкантов.