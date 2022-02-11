Нью-Йорк, США, 11 февраля, 2022, 22:40 — ИА Регнум. Райан Рейнольдс и Хью Джекман продолжают веселить поклонников своей «войной» в жизни и соцсетях. Об очередном розыгрыше Рейнольдса Джекман сообщил 11 февраля на своей twitter-странице.

Dick Thomas Johnson Райан Рейнольдс

Звезда фильмов «Дэдпул» и «Главный герой» прислала коллеге подарок в связи с премьерой нового бродвейского шоу Джекмана. Актёр рассказал, что получил в наборе шампанское, цветы и два необычных портрета Рейнольдса.

«У меня самые замечательные друзья», — написал Джекман, сопроводив пост фотографией с портретами. На одном из них Рейнольдс оставил записку с поздравлением и словами о том, что он будет «следить» за коллегой.

Напомним, 11 февраля 2022 года на Бродвее состоялась премьера мюзикла «Музыкант», главные роли в котором исполняют Хью Джекман и Саттон Фостер. Премьеру кроме Райана Рейнольдса и его жены Блейк Лайвли посетили Энн Хэтэуэй, Синтия Никсон и другие известные фигуры шоу-бизнеса.