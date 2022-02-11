Рим, 11 февраля, 2022, 22:40 — ИА Регнум. Месяцы дистанционного обучения обострили негативную ситуацию в сфере образования в Италии, передает Il Messaggero в пятницу, 11 февраля, со ссылкой на главу профильного римского института Аннализу Лаудандо.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

Заметная часть школьников 12−13 лет не способны написать сочинение на заданную тему, поддерживать разговор по четко заданной теме, многие 10-летние школьники не отличают правой стороны от левой, не умеют рисовать и правильно держать карандаш, рассказала Лаудандо.

Школьники иностранного происхождения — а это 45% всех учащихся — зачастую с трудом понимают задания, учителям приходится все чаще составлять «индивидуальные планы», то есть все более и более упрощать занятия, добавила она.

«Дистанционка» в таком контексте — явление крайне негативное, детям необходимо очное обучение, заключила Лаудандо.