Санкт-Петербург, , 22:44 — REGNUM По факту смертельного травмирования шестилетнего ребенка электричкой в Петербурге вечером 11 февраля возбуждено уголовное дело, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Электричка Ufotki.ru

Трагедия произошла в 17:52 мск на 16 км перегона станций Лахта — Новая Деревня в Петербурге при попытке ребенка, 2015 года рождения, перебежать железнодорожные пути. Его сбил электропоезд сообщением Сестрорецк — Санкт-Петербург.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». За это преступление может быть назначено до пяти лет лишения свободы.

«Произведен осмотр места происшествия с применением криминалистической техники, подвижного состава, допрошены члены локомотивной бригады, назначены необходимые экспертизы, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», — говорится в сообщении Западного МСУ на транспорте СКР.

По данным ИА REGNUM, мальчик переходил дорогу вместе с родителями, в какой-то момент поспешил вперёд, и его сбил электропоезд, ребенок скончался на месте.

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