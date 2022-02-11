Милан, Италия, 11 февраля, 2022, 22:31 — ИА Регнум. Руководство итальянского «Милана» начало работу над продлением контрактов с 24-летним центральным полузащитником сборной Алжира Исмаэлем Беннасером и нападающим сборной Португалии Рафаэлем Леау. Об этом 11 февраля сообщил журналист Фабрицио Романо.

joshjdss Исмаэль Беннасер

Ранее сообщалось, что «россонери» объявили о подписании нового контракта с фланговым атакующим защитником Тео Эрнандесом до конца сезона 2025/26.

В текущем сезоне Рафаэл Леау принял участие в двадцати турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами. На счету Беннасера 2 (1+1) очка по системе гол+пас в двадцати матчах чемпионата Италии.

Беннасер выступает за «Милан» с 4 августа 2019 года после перехода из «Эмполи» за 17,2 миллиона евро. «Россонери» подписали Леау в то же трансферное окно, заплатив «Лиллю» 29,5 миллиона евро.