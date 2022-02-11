Белград, 11 февраля, 2022, 23:08 — ИА Регнум. «Движение социалистов» Сербии будет участвовать в парламентских и муниципальных выборах вместе с Сербской прогрессивной партией президента Александра Вучича. Об этом 11 февраля сообщил лидер движения, министр внутренних дел Александр Вулин.

Mediaportal.vojvodina.gov.rs Александр Вулин

По словам Вулина, «Движение социалистов» поддержит кандидатуру Александра Вучича. Если Сербская прогрессивная партия предложит другого кандидата, тогда «Движение социалистов» выдвинет своего кандидата в президенты, сказал Вулин.

«Александр Вучич — единственный гарант того, что Сербия продолжит политику военного нейтралитета и защиты сербов в регионе, а также политику экономического развития», — заявил Вулин в эфире телеканала Pink.

Напомним, что ранее Социалистическая партия Сербии Ивицы Дачича также поддержала кандидатуру Вучича.