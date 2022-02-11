Абуджа, 11 февраля, 2022, 23:50 — ИА Регнум. Нигерийский певец Rema (Дивайн Икубор) опубликовал клип на недавнюю песню Calm Down. Выход ролика состоялся на YouTube-канале музыканта 11 февраля.

(сс) StockSnap Музыка

Новый видеоряд демонстрирует тёплые взаимоотношения исполнителя с его возлюбленной. Съёмки клипа проходили на территории Нигерии.

Напомним, что Rema начал свою музыкальную деятельность в 2013 году. Первая слава пришла к певцу после выхода хита Iron Man в 2019 году.