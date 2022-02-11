Скопье, 11 февраля 2022, 22:31 — REGNUM Группа из 39 афганских беженцев 10 февраля покинула территорию Северной Македонии. Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, убежище афганцам предоставит Канада.

Беженцы
Беженцы
U.S. Department of Defense

На данный момент в Северной Македонии временно проживают 503 афганских беженца, 217 граждан Афганистана уже покинули страну.

Албания, Северная Македония и Косово предоставили тысячам афганских беженцев временное убежище по просьбе Соединенных Штатов Америки, которые пообещали предоставить свое гражданство работникам своих миссий и международных организаций в Афганистане.

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