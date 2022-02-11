Скопье, , 22:31 — REGNUM Группа из 39 афганских беженцев 10 февраля покинула территорию Северной Македонии. Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, убежище афганцам предоставит Канада.

Беженцы U.S. Department of Defense

На данный момент в Северной Македонии временно проживают 503 афганских беженца, 217 граждан Афганистана уже покинули страну.

Албания, Северная Македония и Косово предоставили тысячам афганских беженцев временное убежище по просьбе Соединенных Штатов Америки, которые пообещали предоставить свое гражданство работникам своих миссий и международных организаций в Афганистане.

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