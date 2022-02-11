Скопье, 11 февраля, 2022, 22:31 — ИА Регнум. Группа из 39 афганских беженцев 10 февраля покинула территорию Северной Македонии. Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, убежище афганцам предоставит Канада.

U.S. Department of Defense Беженцы

На данный момент в Северной Македонии временно проживают 503 афганских беженца, 217 граждан Афганистана уже покинули страну.

Албания, Северная Македония и Косово предоставили тысячам афганских беженцев временное убежище по просьбе Соединенных Штатов Америки, которые пообещали предоставить свое гражданство работникам своих миссий и международных организаций в Афганистане.