Лос-Анджелес, США, , 22:18 — REGNUM Студия Infinity Ward подтвердила, что она разрабатывает игры Call of Duty: Modern Warfare II и Call of Duty: Warzone 2. Об этом 11 февраля сообщает портал Сharlieintel.

Компьютерная игра Call of Duty Modern Warfare

Во время пресс-конференции глава Infinity Ward Пэт Келли сказал, что обе игры разрабатываются на совершенно новом «движке». Он добавил, что, как и в случае первой Modern Warfare, вторая часть также станет основой для сиквела многопользовательской Warzone.

Отмечается, что Activision Blizzard планирует включить Warzone 2 в набор с Modern Warfare II, но не одновременно с релизом игры. Ожидается, что он состоится осенью 2022 года (некоторые инсайдеры говорят про октябрь 2022-го). Келли добавил, что Warzone 2 появится режим «песочницы».

Напомним, релиз первой части онлайн-игры Call of Duty: Warzone состоялся 10 марта 2020 года, то есть примерно через пять месяцев после выхода Call of Duty: Modern Warfare (25 октября 2019-го). Напомним, последнюю игру серии Call of Duty: Vanguard издатель Activision и студия Sledgehammer Games выпустили 16 сентября 2021 года.

