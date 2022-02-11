Париж, , 22:15 — REGNUM «Пари Сен-Жермен» в матче 24-го тура французской Лиги 1 2021/22 сыграет с «Ренном». Встреча пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе Sandro Halank

Стартовые составы команд:

«Пари Сен-Жермен» (расстановка 4−3-3): Кейлор Навас — Ашраф Хакими, Преснел Кимпембе, Маркиньос, Хуан Бернат — Марко Верратти, Леандро Паредес, Юлиан Дракслер — Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Хави Симонс.

«Ренн» (расстановка 4−4-2): Доган Алемдар — Наиф Агерд, Вармед Омари, Биргер Мелинг, Амари Траоре — Бенжамен Буриго, Ловро Майер, Жоан Мартен, Батист Сантамария — Мартен Терье, Гаэтан Лаборде.

Бригада арбитров: Бенуа Бастьен | Бенджамин Паже | Фредрик Акет.