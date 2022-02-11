Рим, , 22:12 — REGNUM Премьер-министр Марио Драги не намерен заниматься партийной политикой после марта 2023 года, когда кончится срок его полномочий, так он ответил на соответствующий вопрос на пресс-конференции в пятницу, 11 февраля.

Марио Драги World Economic Forum

«Если мне понадобится работа, я найду ее сам», — сказал Драги, комментируя версию о том, что он может возглавить центристскую партию в преддверие национальных парламентских выборов 2023 года.

Нынешнее правительство Италии было сформировано Драги (который ранее возглавлял ЦБ Италии и ЦБ Евросоюза) в феврале 2021 года. В него входят леволибералы, популисты и две из трех правоконсервативных партий — Сильвио Берлускони и Маттео Сальвини. Из крупных партий в оппозиции остались только «Братья Италии» (также правые).