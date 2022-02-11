Москва, , 22:10 — REGNUM Курс доллара на торгах в пятницу, 11 февраля, поднялся выше отметки в 77 рублей впервые с начала месяца. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

По состоянию на 21:49 мск доллар подорожал на 2 рубля 40 копеек относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достиг 77,41 рубля.

Тем временем курс евро поднимался выше 88 рублей впервые с конца января. На пике европейская валюта торговалась на уровне 88,34 рубля, что на 2 рубля 37 копеек выше вчерашнего показателя.

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