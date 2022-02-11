Лондон, , 22:10 — REGNUM Находящимся на Украине британским подданным следует уехать из этой страны, сообщил Форин-офис (британский МИД) в опубликованном 11 февраля заявлении.

Здание Форин-офис Adrian Pingstone

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«Британским подданным, находящимся на Украине, следует покинуть её, пока коммерческий транспорт ещё доступен», — говорится в сообщении.

Рекомендуется из-за угрозы военных действий отменить запланированные поездки на Украину.

Напомним, сегодня, 11 февраля, аналогичные меры приняли Израиль и Япония — после заявления из Вашингтона о том, что на Украине становится слишком опасно «из-за внешней угрозы».

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