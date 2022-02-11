Москва, , 22:08 — REGNUM Руководители ведущих ветеранских организаций России выступили с заявлением в поддержку инициатив президента РФ Владимира Путина по обеспечению долговременной безопасности страны.

Заявление ветеранских организаций Интернет

«Угроза безопасности Российской Федерации существует. Это и шествие блока НАТО к нашим границам, при том, что нам обещали «ни на дюйм» к ним не приближаться. Но, начиная с 1990 года они прошествовали до наших границ практически вплотную. «Пожары», в виде госпереворотов, например, на Украине, откровенная бойня русскоязычного народа на Донбассе, в Луганске. Размещение глобальной системы ПРО якобы в ответ на «Иранскую угрозу». Теперь мы знаем — «Иранской угрозы» нет, но системы ПРО размещены в Польше и в Румынии. Но размещены псевдооборонительные дополнительные контингенты блока НАТО в Польше, на Балтике и в Румынии, в Болгарии и Словении. Участились учения блока НАТО, пролеты разведывательной авиации вдоль наших границ, недружественные визиты военно-морских сил НАТО в наши акватории. Все это вызывает объективное беспокойство у руководства России, у Министерства обороны, да и у жителей нашей страны», — рассказал Герой Российской Федерации, полковник, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, член Правления Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев» Андрей Красов («Единая Россия») в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

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«Я, как человек, который 27 лет служил в воздушно-десантных войсках, прошел не одну горячую точку, поддерживаю ту линию, которую проводит президент России, и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Росси Владимир Путин, и ту линию, которую проводит Министерство обороны России во главе с Генералом Армии Сергеем Шойгу», — подчеркнул Андрей Красов.

«Действительно, у наших границ небезопасно. И об этом президент России говорил в своей «Мюнхенской речи», обращаясь к западным странам. А так же президент говорил о тех «красных линиях», которые нельзя переступать, и это последний его посыл, связанный с обеспечением безопасности нашего государства западным странам. К сожалению, нашу позицию они не услышали, или не захотели услышать. Но, тем не менее, позиция руководства нашей страны однозначна: «У границ нашей страны не спокойно». И президент, как гарант Конституции, обязан обеспечить безопасность наших граждан, чтобы они могли без страха смотреть в свое будущее. Президент действует совершенно правильно, исходя из сложившейся обстановки. И нам всем необходимо сплотиться вокруг лидера нашей страны», — завершил свой комментарий Андрей Красов.