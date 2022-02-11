Лима, 11 февраля, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Министр обороны Перу Хосе Луис Гавидиа 10 февраля заявил о необходимости «восстановить принцип власти на фоне отсутствия безопасности в Лиме и Кальяо» и подчеркнул, что для этого «необходимы усилия всех, в том числе и населения». Об этом сообщает перуанское новостное агентство Andina.

Цитата из х/ф «Нарко». Реж. Андрес Байс и др. 2015-2017. Колумбия, США Вагнер Моура в роли Пабло Эскобара

Гавидиа подчеркнул, что правительство будет непреклонным в борьбе с преступностью и поэтому Вооруженные силы присоединятся к полиции. Также он призвал граждан сообщать властям о местах нахождения преступников и делиться данными камер видеонаблюдения.

Политик представил результаты операции «Удар 2022», проведенной при поддержке Вооруженных сил в рамках чрезвычайного положения. В презентации результатов операции также приняли участие министр внутренних дел Альфонсо Чаварри и главнокомандующий Вооруженными силами Перу генерал Висенте Тибурсио.

Гавидиа пообещал, что 11 февраля он проведет встречу с представителями региональных властей и предоставит им в распоряжение самолеты и вертолеты Вооруженных сил на случай ЧС.

В результате операции «Удар 2022» было ликвидировано 29 преступных группировок, изъята 21 единица огнестрельного оружия, 47 человек были задержаны с поличным и еще 78 — по требованию судов. Также были изъяты крупные партии наркотиков, автомобили и техника.