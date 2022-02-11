Вулвергемптон, Великобритания, , 22:03 — REGNUM 22-летний фланговый нападающий «Барселоны» Франсишку Тринкан, выступающий за «Вулверхэмптон» на правах аренды, может стать игроком английского клуба на полноценной основе.

Как сообщает журналист Луис Мигельсанц, «сине-гранатовые» отдадут «волкам» Франсишу Тринкана в обмен на контракт Адамы Траоре, который вторую половину сезона проводит за «Барселону» на правах аренды.

В текущем сезоне Тринкан принял участие в двадцати матчах за «Вулверхэмптон» во всех турнирах, в которых отметился лишь одним забитым мячом в ворота «Ноттингем Фореста».

Тринкан выступает за «Барселону» с 3 августа 2020 года после перехода из португальской «Браги» за 31 миллион евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 22 миллиона евро.