Лондон, 11 февраля, 2022, 22:02 — ИА Регнум. Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась выше $95 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 11 февраля.

Schmucki Нефть

По состоянию на 21:42 мск, стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на бирже ICE в Лондоне выросла на 4,1% относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достигла $95,16 за баррель.

В последний раз баррель нефти данной марки стоил больше $95 в октябре 2014 года.

Тем временем мартовские фьючерсы на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) подорожали на 4,81%— до $94,2 за баррель.