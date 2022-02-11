Вашингтон, , 22:37 — REGNUM Федеральный судья в США запретил Белому дому восстанавливать утвержденные экс-президентом США Бараком Обамой правила, которых правительству следует придерживаться при расчете стоимости последствий изменения климата во время принятия инвестиционных и других решений, сообщает 11 февраля Reuters.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Решение судьи из штата Луизиана нанесло удар по политике президента Джо Байдена, чья администрация хочет, чтобы к 2030 году производство электроэнергии без использования углеводородов составило 80%, а к 2050 году ископаемое топливо было исключено из всех секторов экономики США. Для этого потребуется исключения угля и природного газа для производства электроэнергии; бензина и дизельного топлива для транспортных средств; природного газа для плавки металла и других видов производства, а также для отопления, приготовления пищи и нагрева воды.

По решению суда также снижается с $50 до $10 оценка так называемой социальной стоимости выбросов парниковых газов в денежном эквиваленте на одну тонну. Показатель в $10 уже действовал при администрации президента Дональда Трампа.