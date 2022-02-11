Москва, , 22:18 — REGNUM Запад проводит очень прагматичную политику в отношении России, и санкции вводит именно с учетом своих интересов и возможных убытков. Об этом 11 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин.

Адские санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В российских СМИ постоянно муссируется тема того, какой ущерб ущерб экономике Запада наносят антироссийские санкции, про недовольство ими крупного бизнеса, теряющего десятки миллиардов долларов. «Стреляют себе в ногу» — любимое высказывание при обсуждении темы санкций», — заявил эксперт.

По мнению политолога, получается, что либо на Западе уже не капитализм, и правительства не отражают интересы этого самого крупного капитала, либо правительства «состоят из идиотов, не умеющих считать», уверен Шишкин.

«Ни в первое, ни во второе не верится. Может, наоборот, западные правители очень хорошо умеют считать и даже знают про закон сообщающихся сосудов. Наша катастрофа 1991 г. колоссально обогатила Запад. Она сделала США гегемоном мира. Она создала Евросоюз в его нынешнем виде. Она преподнесла на блюдечке Берлину рынки Восточной Европы, Балкан и постсоветского пространства. О такой «мелочи», как выведенные из России в западные банки деньги (то ли триллион, то ли три триллиона долларов) на этом фоне можно и не вспоминать». Игорь Шишкин

Россия пытается вернуться в разряд великих держав, и даже в разряд сверхдержав. Но это неизбежно приведет к тому, что у Запада «убудет», и убудет немало, полагает политолог.

По сравнению с тем, что они рискуют потерять, потери от санкций не критичны. Возможная же прибыль от окончательного «додавливания» России и вовсе сторицей перекроет все нынешние убытки, отметил эксперт.

Запад будет стремиться сдержать Россию при минимальных финансовых потерях для себя. Отсюда и постепенность ввода санкций и постоянные споры об их объеме, уверен политолог. «Вопрос соотношения «цены-эффективности» никогда не был простым», отметил Шишкин.

Никакой глупости в санкционной политике Запада не было и нет. Это сугубо прагматичная политика, в полной мере отражающая интересы крупного западного капитала и поддерживаемая им, убеждён политолог.

«Хотя отдельные, конкретные корпорации и могут возмущаться понесенными убытками. Пострадать на несколько миллиардов даже за общее дело никому из акул капитализма не хочется. Но на то и существуют правительства, чтобы отстаивать интересы капитала в целом, а не только отдельно взятых денежных мешков», — заключил Шишкин.

Напомним, что в США развернулась дискуссия вокруг введения возможных санкций в отношении России. Ряд корпораций высказались против введения санкций из опасения потерять рынок и претерпеть убытки.