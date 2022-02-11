Москва, 11 февраля, 2022, 22:18 — ИА Регнум. Запад проводит очень прагматичную политику в отношении России, и санкции вводит именно с учетом своих интересов и возможных убытков. Об этом 11 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Адские санкции

«В российских СМИ постоянно муссируется тема того, какой ущерб ущерб экономике Запада наносят антироссийские санкции, про недовольство ими крупного бизнеса, теряющего десятки миллиардов долларов. «Стреляют себе в ногу» — любимое высказывание при обсуждении темы санкций», — заявил эксперт.

По мнению политолога, получается, что либо на Западе уже не капитализм, и правительства не отражают интересы этого самого крупного капитала, либо правительства «состоят из идиотов, не умеющих считать», уверен Шишкин.

«Ни в первое, ни во второе не верится. Может, наоборот, западные правители очень хорошо умеют считать и даже знают про закон сообщающихся сосудов. Наша катастрофа 1991 г. колоссально обогатила Запад. Она сделала США гегемоном мира. Она создала Евросоюз в его нынешнем виде. Она преподнесла на блюдечке Берлину рынки Восточной Европы, Балкан и постсоветского пространства. О такой «мелочи», как выведенные из России в западные банки деньги (то ли триллион, то ли три триллиона долларов) на этом фоне можно и не вспоминать». Игорь Шишкин

Россия пытается вернуться в разряд великих держав, и даже в разряд сверхдержав. Но это неизбежно приведет к тому, что у Запада «убудет», и убудет немало, полагает политолог.

По сравнению с тем, что они рискуют потерять, потери от санкций не критичны. Возможная же прибыль от окончательного «додавливания» России и вовсе сторицей перекроет все нынешние убытки, отметил эксперт.

Запад будет стремиться сдержать Россию при минимальных финансовых потерях для себя. Отсюда и постепенность ввода санкций и постоянные споры об их объеме, уверен политолог. «Вопрос соотношения «цены-эффективности» никогда не был простым», отметил Шишкин.

Никакой глупости в санкционной политике Запада не было и нет. Это сугубо прагматичная политика, в полной мере отражающая интересы крупного западного капитала и поддерживаемая им, убеждён политолог.

«Хотя отдельные, конкретные корпорации и могут возмущаться понесенными убытками. Пострадать на несколько миллиардов даже за общее дело никому из акул капитализма не хочется. Но на то и существуют правительства, чтобы отстаивать интересы капитала в целом, а не только отдельно взятых денежных мешков», — заключил Шишкин.

Напомним, что в США развернулась дискуссия вокруг введения возможных санкций в отношении России. Ряд корпораций высказались против введения санкций из опасения потерять рынок и претерпеть убытки.