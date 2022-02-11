Москва, , 22:14 — REGNUM Российский рэпер Егор Крид (Егор Булаткин) поделился информацией о собственных приступах паники. Соответствующие сведения появились на сайте издания «Телепрограмма» 11 февраля.

Егор Крид Vk.com/kreed58

По словам артиста, его панические атаки связаны с тяжёлым расставанием с бывшей девушкой Валей Карнавал (Валентина Карнаухова). Подобное заявление Крида многие поклонники расценили как очередной пиар-ход.

Ранее стало известно о том, что Егор Крид получил вид на жительство в ОАЭ. Об этом музыкант рассказал на своей странице в Instagram.

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