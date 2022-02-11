Бишкек, 11 февраля, 2022, 21:58 — ИА Регнум. По итогам 2021 года задолженность предпринимателей Киргизии по налогам достигла 25,2 млрд сомов (22,2) и по страховым взносам — около 2,04 млрд сомов (1,8 млрд рублей). Об этом сообщили в налоговой службе Киргизии сегодня, 11 февраля.

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За минувший год киргизским налоговикам удалось добиться погашения долгов по налогам — в сумме около 5,4 млрд сомов (4,75 млрд рублей), а по страховым взносам — чуть больше 1,38 млрд сомов (1,22 млрд рублей).

В налоговом ведомстве отмечают, что сейчас в Киргизии проводится реструктуризация долгов по налоговым выплатам и страховым взносам. Должникам списывают начисленную пеню и штрафы, если те уплатят основную сумму задолженности.

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