Нижний Новгород, , 21:57 — REGNUM Суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное против бывшего заместителя директора управления инженерной защиты Нижнего Новгорода Николая Лаврова, обвинявшегося в мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

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Следствие и суд установили, что в 2020 году подсудимый выманил 90 тысяч рублей у директора одной из местных стройфирм, пообещав за это «неофициальное вознаграждение» оказать содействие в заключении госконтрактов на выполнение строительных работ. Деньги чиновник присвоил, а обещание не выполнил.

В итоге суд учёл, что вину в совершении этого преступления Николай Лавров признал полностью, и приговорил его к полутора годам лишения свободы условно.