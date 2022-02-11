Манчестер, Великобритания, , 21:56 — REGNUM 22-летний центральный нападающий португальской «Бенфики» и сборной Уругвая Дарвин Нуньес вошел в сферу трансферных интересов «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщило издание A Bola.

Также сообщается, что «Бенфика» готова расстаться с Нуньесом, если поступит предложение в размере 50 миллионов евро. При этом трансферная стоимость нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 32 миллиона евро.

Дарвин Нуньес выступает за «Бенфику» с 4 сентября 2020 года после перехода из «Альмерии» за 24 миллиона евро. Текущее соглашение уругвайца с клубом из Лиссабона рассчитано до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне Нуньес принял участие в семнадцати матчах португальской Примейры Лиги 2021/22, в которых отметился шестнадцатью забитыми мячами и двумя результативными передачами.