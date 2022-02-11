Бишкек, , 21:55 — REGNUM Евразийский фонд стабилизации и развития готов в ближайшее время рассмотреть вопрос о выделении $40 млн (около 3 млрд рублей) на развитие цифровых услуг в Киргизии. Об этом заявил исполнительный директор проектного блока ЕФСР Андрей Широков на встрече с министром цифрового развития Талантбеком Имановым.

Цифровые технологии Иван Шилов © ИА REGNUM

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В свою очередь киргизский чиновник отметил, что развитие национальной и региональной интегрированной цифровой инфраструктуры является приоритетной задачей государства.

«Все усилия будут направлены на качественное повышение развития цифровых услуг для населения Киргизии», — пообещал глава цифрового ведомства.

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