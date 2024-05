Лондон, 11 февраля, 2022, 21:52 — ИА Регнум. Британский рок-музыкант Лиам Галлахер рассказал, что Эзра Кениг из инди-группы Vampire Weekend принял участие в записи его будущего сингла под названием Moscow Rules. Об этом 11 февраля рассказал портал Music News.

Скриншот с портала NME Лиам Галлахер

Бывший фронтмен Oasis рассказал, что американский инди-исполниетль вошел в число музыкантов, принявших участие в его предстоящем третьем сольном альбоме C'mon You Know. Лиам появился в новом выпуске подкаста KINK IN TOUCH, где он сказал: «Эзра безумно играет на инструментах в песне под названием Moscow Rules».

Недавно выпущенный лид-сингл Everything's Electric был написан в соавторстве с Дэйвом Гролом, с которым Галлахер надеялся поработать еще над своим альбомом 2019 года Why Me? Why Not. Он сказал о фронтмене Foo Fighters и бывшем барабанщике Nirvana: «Мы должны были сделать что-то на альбоме Why Me? Why Not, но этого не произошло. Мы выступали с ними на концертах и много общались.

Альбом C'mon You Know выйдет 27 мая 2022 года и последует за его первой сольной пластинкой 2017 года As You Were и второй сольной работой Why Me? Why Not.