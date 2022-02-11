София, , 21:52 — REGNUM Правительство Болгарии одобрило инициативу минздрава страны о приобретении шести новых вертолетов для системы скорой и неотложной медицинской помощи. Об этом 11 февраля сообщает софийская газета «Монитор».

Санавиация Minzdrav.orb.ru

Согласно официальной информации, на эти цели из действующего государственного бюджета будет выделено более 120 миллионов левов ($70 млн).

«Таким образом, мы модернизируем скорую помощь, будут спасены сотни жизней в тех случаях, если когда счет идет на часы и даже минуты», — резюмировал заместитель министра здравоохранения Болгарии Любомир Бакаливанов.

Детали сделки не разглашаются. Предполагается, что партия винтокрылых машин будет закуплена в Испании или Италии.

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